Regione, Fedriga presenta la sua squadra (DIRETTA)

Sono serviti tutti gli ultimi istanti per completare le caselle al presidente della Regione Massimiliano Fedriga: finalmente oggi, venerdì 18 maggio, presenta la sua Giunta. Molte le deleghe critiche (come la Sanità, gli Enti locali e l’Ambiente), le tre donne delle quote rosa e complesso infine anche l’equilibrio tra i partiti.

Il neoeletto Fedriga si è presentato da solo alla conferenza, dal momento che molti dei nomi in giunta si trovavano fuori Trieste.



Queste le deleghe assegnate ai dieci assessori che compongono la nuova Giunta regionale:

Riccardo Riccardi: vicepresidente con deleghe a Salute, Politiche sociali, Disabilità e Protezione civile

Sergio Emidio Bini: Attività produttive

Sebastiano Callari: Funzione pubblica e Semplificazione

Tiziana Gibelli: Cultura e Sport

Graziano Pizzimenti: Infrastrutture e Territorio

Pierpaolo Roberti: Autonomie locali, Sicurezza e Politiche comunitarie

Alessia Rosolen: Istruzione, Ricerca, Università, Lavoro, Formazione e Famiglia

Fabio Scoccimarro: Ambiente ed Energia

Stefano Zannier: Risorse agroalimentari e forestali

Barbara Zilli: Finanze e Patrimonio

Il Governatore ha tenuto in capo a sè le deleghe ad Affari internazionali e Montagna e sarà anche commissario straordinario alla Ferriera, al Dissesto idrogeologico ed alla Terza corsia A4.

«Ho scelto personalmente Riccardi - commenta Fedriga - per la sua estrema esperienza politica, ha le spalle molto larghe e serviranno per portare a termine una controriforma impegnativa, dopo una riforma che ha messo in ginocchio i cittadini del Fvg. Serviva un politico capace, per la parte tecnica ci avvarremo di grandi professionisti».

Sull'assenza di Autonomia Responsabile: «Purtroppo - spiega il presidente - non possiamo accontentare tutti - dichiara Fedriga - il mio obiettivo non è questo ma quello di fare il bene dei cittadini. Abbiamo valutato attentamente le inclinazioni di ciascuno e abbiamo scelto secondo le competenze e professionalità».

«Con questa giunta - continua - sono convinto che raggiungeremo grandi obbiettivi: uno dei primi provvedimenti sarà togliere l’obbligatorietà ai comuni di rimanere nelle Uti».