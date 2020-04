Fedriga: "Sì ad attività fisica all'aperto, da soli e vicino a casa"

"Sarà possibile svolgere individualmente attività motorie in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto delle distanze di sicurezza". Lo dichiara il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, illustrando in un video sulla sua pagina Facebook la nuova ordinanza valida da questa sera a mezzanotte fino al 3 maggio. "Avendo il FVG inserito l'obbligo di indossare o mascherina o altro strumento che copra naso e bocca ogni volta che si esce dalla propria abitazione, per svolgere queste attività sarà necessario adottare questa misura" precisa poi il governatore.

Altre novità

"In più - sottolinea Fedriga - rimane l'obbligo di mascherina e guanti monouso nei negozi di alimentari. Per quanto riguarda gli altri negozi ci sarà l'obbligo di distribuzione di guanti monouso o soluzioni idroalcoliche". Il presidente illustra poi altre specifiche dell'ordinanza: "Vige l'obbligo, per le persone con più di 37,5° di temperatura corporea, di rimanere a casa. Nei negozi e negli uffici pubblici potrà entrare un componente per nucleo familiare, inoltre le domeniche e i giorni festivi da qui al tre maggio vedranno chiuse".

Fedriga avverte poi i cittadini che "La sfida è ancora lunga e dobbiamo tutti impegnarci per affrontare il rischio pandemico. Le misure di alleggerimento verranno immediatamente revocate se si dovessero accertare casi in cui le persone non rispettano le regole. Il FVG è la regione che in Italia sta registrando i migliori dati ma non dobbiamo sentirci al sicuro. Ringrazio i cittadini perché questi risultati buoni sono frutto del loro comportamento rigoroso". Fedriga conclude precisando che distanza di sicurezza e uso di dispositivi di protezione "sono misure a cui dovremo abituarci nei prossimi mesi fino a quando non sarà scoperto un vaccino".