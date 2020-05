Si ferisce con una flex a Canovella: sul posto Vigili del fuoco e Capitaneria

Si ferisce la mano con una flex lavorando in un terreno di proprietà nei pressi di Canovella di Zoppoli, intervengono in suo soccorso la Capitaneria di porto e il personale portuale dei Vigili del fuoco. E' successo intorno alle 12 di oggi, lunedì 25 maggio. Essendo la zona di difficile accesso, l'uomo è stato trasferito via mare ai Filtri, dove lo attendeva un'ambulanza del 118 che lo ha portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

