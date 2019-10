Rintracciati 25 migranti in zona bivio ad H: in nove non chiedono la protezione (FOTO)

Rintracciati stamattina dalla Polterra 25 migranti anche se alcune segnalazioni parlano di circa 80 persone. Tutti uomini afghani e pakistani, stavano scendendo verso il centro cittadino da Basovizza e dalla Val Rosandra e sono stati fermati in prossimità del bivio ad H. Tra loro non nessun minore e, fatto non comune, non tutti hanno chiesto la protezione internazionale. In particolare due di loro, afghani, saranno consegnati alla Polizia Slovena e altri 7, sempre afghani, si trovano in Questura in attesa dell'esecuzione del decreto espulsione. Per quanto riguarda gli altri, sono in corso le procedure di identificazione.

Le foto del nostro lettore Gabriele Zei scattate in zona Basovizza

