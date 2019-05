Fermati 60 migranti a San Dorligo della Valle

Rintracciati da Polizia e Carabinieri una sessantina di migranti: è successo ieri mattina, 15 maggio a San Dorligo della Valle. Come riportato da Ansa, gli stranieri procedevano sparsi in piccoli gruppi lungo strade e sentieri della zona dopo aver varcato il vicino confine con la Slovenia. Un primo gruppo, una ventina di persone, di origine pachistana, è stato individuato dalla polizia e accompagnato alla caserma di Fernetti dove sono state avviate le procedure di identificazione. Nel corso della mattinata altri due gruppi, per altre 40 persone circa, sono stati rintracciati dai Carabinieri e sono stati trasferiti nei locali della Polizia marittima, dove sono in corso analoghe procedure di identificazione.