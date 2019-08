Ubriaco e contromano: si dimette il vicesindaco di Capodistria

Dopo essere stato fermato mentre guidava contromano e in stato di ebbrezza, il vicesindaco di Capodistria, Patrik Peroša ha rassegnato le proprie dimissioni e il sindaco Aleš Bržan le accolte. Come riportato da Radio Caodistria, Peroša è stato fermato nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo aver percorso in macchina venti chilometri in contromano sull'autostrada Lubiana-Capodistria. Oltre ad essere vicesindaco, Peroša aveva la delega allo sport, con il compito di promuovere uno stile di vita sano e responsabile.

La dichiarazione del sindaco

"Come avrete appreso dai media il vicesindaco Peroša ha compiuto un errore inammissibile del quale è pentito, ma si rende conto che la guida in stato etilico non può trovare alcuna giustificazione. Pertanto, ieri, mi ha manifestato la volontà di dimettersi" scrive il primo cittadino Bržan in un post sul suo profilo Facebook. E aggiunge "Ho accettato le dimissioni. Lunedì avremo un colloquio per definire il passaggio di consegne".