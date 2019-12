Beccati a Fernetti con merce rubata, un'accetta e una baionetta

La polizia di Frontiera ha fermato tre persone di origine moldava nei pressi del valico di Fernetti, accusate di aver commesso centinaia di furti in appartamento e uffici in Svizzera. Ricercati da tempo dalle autorità elvetiche, scrive Tgr Rai Fvg, i tre sono stati estradati a Lucerna e oggi, 19 dicembre, la polizia svizzera ha raggiunto Trieste per recuperare una serie di prodotti informatici che si trovavano nella loro auto e che sono risultati rubati. All'interno dell'auto sono stati anche trovati un maglio, un'accetta e una baionetta.

L'operazione denominata "shopping svizzero" ha visto la cooperazione tra le forze di polizia italiana e svizzera, con il coordinamento della procura di Trieste, diretta dal procuratore capo Carlo Mastelloni.