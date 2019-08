Sfruttava minori per chiedere l'elemosina, arrestata latitante a Fernetti

E' finita domenica pomeriggio a Fernetti la "fuga" di due latitanti di origine romena fermati dalla Squadra Volante di Duino Aurisina mentre viaggiavano a bordo di un furgone appena entrato in territorio italiano. La giovane coppia, P.S. di 39 anni e I.M. di 35, è stata identificata dopo un normale controllo degli agenti della Polizia di Stato nei pressi dell'ex valico confinario.

Dopo il controllo, dai riscontri effettuati è emerso che la donna era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli Nord. Secondo la documentazione a suo carico, la 39enne avrebbe dovuto scontare una pena di un anno e quattro mesi in virtù della condanna relativa al reato di impiego di minori nell’accattonaggio.

Anche l'uomo nato nel 1984 era destinatario di un ordine di carcerazione relativo ad una condanna a due mesi di carcere, in questo caso emessa dal Tribunale di Campobasso, "per la violazione delle misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità". Dopo le formalità di rito, i due sono stati accompagnati presso la locale Casa circondariale.