La Polizia "sorveglia" il Ferragosto dei triestini (foto)

Servizi aggiuntivi oggi della Polizia di Stato lungo la riviera di Barcola e in tutto il golfo di Trieste grazie a due moto d'acqua e ai poliziotti di quartiere. Questa la notizia data questa mattina dal vicecommissario della Questura di Trieste Pietro De Napoli durante una conferenza stampa dove sono state illustrate le attività per la giornata di Ferragosto.

I servizi in mare

"Tra i servizi forniti dalla Polizia di Stato nella giornata di Ferragosto - ha affermato De Napoli - c'è il pattugliamento della costa che viene concretizzato con due moto d'acqua, per andare in aiuto ai bagnanti eventualmente in difficoltà e alle imbarcazioni che hanno bisogno. Il servizio viene svolto lungo tutto il litorale triestino fino a Sistiana".

A terra

"Invece sul lato terraferma ci sono due poliziotti di quartiere in divisa che a piedi svolgono un'attività di antiborseggio sul lungomare di Barcola. Al contempo abbiamo le volanti che controllano il territorio e eventuali furti in abitazione. Abbiamo messo un impianto che sia commisurato all'evento e alla festività" ha rimarcato il vicecommissario.

A protezione dei cittadini

"Partiamo dal presupposto ce la gente in questa giornata preferisce vivere fuori casa e lascia un ampio margine a eventuali malfattori che si intruffolano in casa e non vorremmo che le persone si trovassero la casa violata".

