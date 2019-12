Ferriera: chiusa l'ipotesi di accordo tra Arvedi e sindacati

È stata chiusa l'ipotesi di accordo tra sindacati e Gruppo Arvedi sulla Ferriera di Servola, dopo un lungo incontro al Mise. I lavoratori, ora, dovranno esprimersi con un referendum che avrà luogo il 30 dicembre o il 7 gennaio. Come riporta il TGR FVG, nell'accordo si parla della chiusura dell'area a caldo e il potenziamento dell'area a freddo. I sindacati si rivolgono alla Regione e all'Autorità portuale affinché garantiscano un reimpiego degli ex dipendenti in attività portuali e chiedono una misura di sostegno al reddito da parte dell'azienda. Possibile, forse l'8 gennaio, un tavolo finale con il Ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli.