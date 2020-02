Ferriera: la chiusura dell'area a caldo inizierà entro fine febbraio

Le procedure per lo stop dell'area a caldo cominceranno entro fine febbraio: lo riferisce l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, a seguito del tavolo convocato in assessorato lo scorso venerdì e della lettera formale con la quale si richiedeva alla società il cronoprogramma e oggi Acciaierie Arvedi ha presentato la documentazione richiesta comunicando le tempistiche.

I prossimi passi

Adesso, come ha spiegato la Regione, gli uffici valuteranno la documentazione e la prossima settimana verranno illustrati pubblicamente ciò che accadrà nello stabilimento siderurgico e gli eventuali inconvenienti che potrebbe comportare lo spegnimento dei vari impianti, anche se va ricordato che la società si avvale di esperti che già nel 2014 hanno spento la cockeria di Piombino, mentre a Trieste questo non avviene da oltre 20 anni. La Regione ha inoltre sottolineato che questo intervento rappresenta un ulteriore tassello che si aggiunge allo scambio di lettere di agosto con i massimi vertici del Gruppo Arvedi. Un percorso che porterà Servola a un'industria ecosostenibile. Ora, come ha rimarcato la Regione, tutte le energie degli uffici competenti interni all'Amministrazione si concentreranno sul controllo di questa delicata fase e sulla tutela del livello occupazionale con il contributo di tutti gli enti coinvolti nell'Accordo di programma.