Ferriera, Dipiazza: «Finalmente la Regione si muove» (VIDEO)

«La Regione FVG, su richiesta formale del Comune di Trieste, ha avviato il procedimento per l’annullamento della proroga che essa stessa aveva ulteriormente concesso alla proprietà della Ferriera di Trieste per la presentazione del progetto definitivo ed esecutivo di copertura delle aree a parco. È evidente che le nostre richieste formali e motivate con cui chiedevamo alla Regione FVG di procedere in autotutela all’annullamento dell’ulteriore proroga concessa sono arrivate a destinazione».