Ferriera, Dipiazza: «Post Facebook della proprietà grottesco e offensivo»

«Il post che leggo della proprietà della Ferriera ha del grottesco per non dire dell’offensivo nei confronti delle intelligenze dei cittadini. Prima di parlare di complotti, un’azienda dovrebbe rispettare tutti gli impegni presi contrattualmente». Così il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza replica al post Facebook di Siderurgica Triestina che affermava come «il rispetto degli standard sanitari e ambientali è sotto gli occhi di tutti. Da due anni passiamo sotto la lente del microscopio dell’Arpa, dalla Magistratura, dai vari Consulenti degli Enti di controparte. È ragionevole ipotizzare un grande complotto?».

«Proprio l’altro ieri è arrivata da parte della proprietà la richiesta di una ulteriore proroga per la presentazione del progetto sulla copertura dei parchi - continua Dipiazza -. Come Comune di Trieste ovviamente ribadiamo la nostra contrarietà alla Regione Fvg che mi auguro non voglia continuare a farsi prendere in giro concedendo ulteriori proroghe. Nelle diverse conferenze dei servizi al Ministero è emersa più volte e verbalizzata la non ottemperanza a diverse prescrizioni previste dall’Aia e Accordi di Programma da parte della proprietà, oltre alla poca trasparenza nel fornire le informazioni sugli interventi. Lo stesso Ministero dell’Ambiente ha intimato alla proprietà di fare gli interventi previsti, prima di rilasciare altre autorizzazioni».

«Mi sembra evidente che la proprietà non è nelle condizioni di poter fare la morale a chicchessia e parlare di complotti - conclude il sindaco -. Per quanto riguarda il Comune continuiamo la nostra azione per la tutela della salute nei confronti di un’area a caldo che non è compatibile con la città».