Ferriera, Dipiazza: "Il Comune farà la sua parte per trovare le più opportune soluzioni"

“Siamo arrivati a un punto di svolta, al capolinea della produzione a caldo della Ferriera di Servola e al conseguente sviluppo di quell’area come piattaforma logistica al servizio del Porto di Trieste, primo porto italiano. Negli anni sono stati messi nell’impianto oltre 700 milioni di euro di soldi pubblici e, purtroppo, mi sembra sia rimasto ben poco”.

Lo ha ribadito il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza oggi a Roma nel corso della riunione tecnico-politica convocata al Mise dal Ministro Stefano Patuanelli sulla questione Ferriera.

“Come Comune di Trieste – ha aggiunto Dipiazza a margine dell'incontro – la nostra azione è stata sempre volta alla tutela della salute dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente e da questi binari non ci siamo mai mossi segnalando costantemente sui tavoli preposti e alla proprietà le difformità e le criticità che sono emerse. Come sempre affermato il Comune farà la sua parte per trovare le più opportune soluzioni a garanzia dei livelli occupazionali insieme a tutti i soggetti istituzionali. Questo scenario, come avevamo avuto modo di esprimere più volte, anche formalmente, alla precedente Amministrazione regionale, era prevedibile. Per questo già più di un anno fa avevamo chiesto alla Regione di attivare un tavolo per accompagnare il percorso di collocamento e riqualificazione dei lavoratori in modo sistematico, evitando di far vivere situazioni di affanno a questi lavoratori”.

“Il numero dei lavoratori coinvolti e delle rispettive situazioni professionali, finalmente resi noti in maniera trasparente - conclude Dipiazza – permette di poter iniziare percorsi opportuni per evitare la perdita di posti di lavori”.