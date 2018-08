Ferriera, fumo rossastro anche questa mattina

Dopo il fumo rossastro che gli scorsi giorni è stato visto e fotografato da moltissimi triestini e dopo le parole dell'assessore regionale all'Ambiente Fabio Scoccimarro, questa mattina lo stabilimento della Siderurgica Triestina ha fatto registrare un'altra emissione.

Come riportato dal gruppo Te son de Trieste se in un post si legge che "Anche oggi dalla Ferriera una bella fumada per i polmoni de muggesani e triestini, Trieste - ore 8". Il post pubblica anche una fotografia che pubblichiamo (ringraziando l'amministrazione del gruppo facebook).

I commenti

Numerosi i commenti sul post. Alcuni di essi parlano di responsabilità politiche, altri di rassegnazione, altri invece che guardano ad altri problemi. Manuel Cicogna: "No dei max che dopo tutti i xe lamenta che nn xe vero che la Inquina, che ghe xe dei posti de lavoro da salvarguardiar, che la gente che ga ciolto le case saveva, che ghe xe problemi più importanti. Ciò Save cosa ve digo, poi bannime dal gruppo, se te vol, gave rotto El c****. Sta m**** ga de finir de inquinar a gratis, me dispiasi per chi ghe lavora ovviamente, ma la salute se una sola. Poi chi deciderà de chiuderla devi trovar una occupazione per sti poveri cristi, ma nn se pol andar a vanti a respirare m****. Marisa Marinelli s'interroga: "Tante volte mi sono fatta questa domanda: i proprietari delle barche di San Rocco sono solo triestini che oramai si sono rassegnati alle polveri e gli altri ospiti non protestano? Abito alla Maddalena e ogni giorno devo pulire i davanzali. Penso agli operai della Ferriera ed agli abitanti delle zone limitrofe.Pulisco e penso che altra gente ha problemi più seri".

Un problema serio

Non siamo noi a scoprirlo certamente, ma la Ferriera rappresenta ormai un vero e proprio problema - sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista ambientale, per non parlare di salute o di occupazione.