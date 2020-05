Ferriera, i sindacati: "Dopo lungo silenzio incontro con Patuanelli e Rosolen"

Le Segreterie Territoriali di Fim Uilm Failms Usb rendono noto che domani, sabato 23 maggio, icontreranno in videoconferenza il ministro Patuanelli, l’assessore Rosolen ed il Prefetto Valenti in merito all'accordo di programma della Ferriera. ll comunicato congiunto spiega che "il silenzio che durava da troppo tempo sull’accordo di programma della Ferriera ha destato le legittime preoccupazioni sia dei lavoratori sul proprio futuro che del sindacato sulle prospettive di riconversione della fabbrica e di ricollocazione del personale dell’area a caldo. Per questo motivo, determinati a far chiarezza e ad ottenere delle risposte di merito abbiamo scritto al ministro Patuanelli e al presidente Fedriga chiedendo un incontro. Non avendo ottenuto risposta abbiamo chiesto al Prefetto di intervenire per ripristinare un canale d’informazione necessario alle oo.ss. e ai lavoratori".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'incontro

Ieri, 21 maggio, i sindacati hanno ricevuto la risposta con la conferma che sabato 23 maggio ci sarà la videoconferenza. "Riteniamo molto importante quest’incontro - spiegano -, ed auspichiamo sia utile a far chiarezza sull’accordo di programma soprattutto riguardo ai tempi e alle garanzie occupazionali. Successivamente all’incontro, valutato il miglior strumento di comunicazione, informeremo i lavoratori sui contenuti emersi. Continuiamo a lavorare con l’obiettivo di mettere in sicurezza tutti i lavoratori della Ferriera, guardando al merito delle questioni evitando facili strumentalizzazioni che non portano da nessuna parte".