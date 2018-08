Canti, balli e giochi per la festa di Ferragosto dei Centri Estivi

Festa di Ferragosto ieri sul Campo di Cologna per i piccoli frequentatori dei Centri Estivi del Comune di Trieste, organizzati da inizio luglio nei nidi e scuole dell’infanzia (le ex materne) e già a partire da metà giugno nelle scuole primarie (già “elementari”), offrendo, accanto alle attività “interne” nelle varie sedi (ma più spesso, in questo periodo caldo, nei rispettivi giardini), anche numerose “uscite” al mare e sul territorio per conoscere o riscoprire i luoghi più belli e caratteristici della nostra città e del circondario.

​Presenti numerosissimi bambini e, per l'occasione, anche molti genitori, l'happening di Cologna si è svolto all'insegna di un grande divertimento, con canti, balli, tanti giochi, laboratori e piccole scenette.

​L'Assessore comunale all'Educazione Angela Brandi ha voluto portare a tutti gli intervenuti, piccoli e grandi, il saluto dell'Amministrazione, sottolineando la bontà di un servizio che garantisce accoglienza e attività ludico-educative qualificate nella delicata fase di chiusura delle scuole, fornendo un importante e sempre molto richiesto sostegno alle famiglie e alle loro esigenze di lavoro.

​La stessa Brandi, inoltre, ha evidenziato anche il positivo riscontro della novità introdotta quest'anno nelle iscrizioni, con il meccanismo del pagamento anticipato ma anche del rimborso a chi comunicava in tempo utile l'eventuale rinuncia, il che ha consentito, diversamente dal passato, di recuperare parecchi posti di rinunciatari e inserire tempestivamente altrettanti bambini che erano in lista d'attesa. Ha ringraziato infine la cooperativa che ha gestito quest'anno i centri con positivi risultati.

​I Centri – quasi ovunque è previsto ancora l'ultimo turno bisettimanale – proseguiranno ora l'attività ancora per una quindicina di giorni, per concludersi definitivamente in tutte le sedi il 24 agosto.