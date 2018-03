Festa della donna, Serracchiani: «I pregiudizi non si rimuovono per legge o con le quote»

«La lotta per avere pari diritti e uguale dignità è ancora lunga e dura, perché pregiudizi e discriminazioni non si rimuovono per legge o a forza di quote: dobbiamo crederci noi donne per prime». Lo afferma la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, in occasione della Festa internazionale della donna.

«Non dobbiamo rivendicare una piatta uguaglianza ma – indica Serracchiani - la nostra differenza e la nostra specificità, altrimenti continueremo a giudicare noi stesse con il metro degli uomini. I progressi nei diritti sono acquisiti quando diventano modo di pensare condiviso».

Per la presidente servono dunque «più servizi e sostegno alle donne che vogliono lavorare, magari fare carriera ed essere madri, protezione dalle violenze fisiche e psicologiche, diffusione capillare di una cultura di parità. È fondamentale per tutte le donne e, in modo particolare, per quelle che vivono in famiglie di recente immigrazione, e che – conclude - possono fare la differenza tra emarginazione e integrazione».