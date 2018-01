Festa della Polizia Locale, manifestazioni e celebrazioni a Trieste

Con una manifestazione di grande prestigio ma anche di notevole impatto spettacolare sarà celebrata domani mattina, martedì 23 gennaio, a Trieste l'edizione 2018 della Festa di San Sebastiano delle Tre Venezie, ovvero della Festa delle Polizie Locali di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige che, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono di questi Corpi di vigilanza cittadina, convergeranno nella nostra città dalle tre Regioni con uomini e mezzi, Gonfaloni e delegazioni istituzionali.

Il programma di questo speciale “San Sebastiano Triveneto” si svilupperà tra il Colle di San Giusto, piazza dell'Unità e il Teatro “Verdi” (dove avrà luogo la cerimonia finale), passando però anche per le diverse vie che scendono dal Colle Capitolino al mare, le quali saranno attraversate da un coloratissimo e scenografico corteo, preceduto dalla Banda della Polizia Locale di Trieste e composto dalle rappresentanze dei circa 400 Comandi di Polizia Locale di altrettante città maggiori e minori di quest'area del Nord Est d'Italia, con i rispettivi Gonfaloni municipali, i Sindaci con le loro fasce tricolori, i Comandanti e gli ufficiali e agenti dei diversi Corpi. Una manifestazione quindi molto suggestiva anche dal punto di vista dell'immagine.

Nel dettaglio, la mattinata inizierà a San Giusto, alle ore 10, con l'Alzabandiera e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, seguite, alle 10.15, dalla Santa Messa in Cattedrale celebrata da S.E.R. l'Arcivescovo Mons. Giampaolo Crepaldi. Alle 11.15 prenderà avvio il Corteo che, percorrendo via Capitolina, via del Monte, piazza Benco, e attraversando il Corso Italia per quindi dirigersi in via Dante, piazza Ponterosso, via Cassa di Risparmio, piazza della Borsa e piazza dell'Unità, raggiungerà infine il Teatro “Verdi” sede della manifestazione celebrativa finale. Nella quale, con inizio alle ore 12, dopo i saluti delle Autorità, avranno luogo l'illustrazione delle attività 2017 delle Polizie Locali del Triveneto e l'attesa consegna degli ambiti riconoscimenti del cosiddetto “Caschetto d'Oro” agli agenti e ufficiali maggiormente distintisi nell'anno passato. Da rilevare che già dalla prima mattina, dalle ore 9 circa in poi, saranno schierati in piazza dell'Unità tutti i mezzi dei Corpi delle diverse città, con i quali le delegazioni sono giunte a Trieste.

Il raduno è organizzato in collaborazione con il “Circolo dei 13”, ovvero la libera associazione che prende il nome dalle tredici province del Triveneto e raggruppa – come detto – i circa 400 Comandi di Polizie Locali del territorio.