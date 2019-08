Orgoglio alabardato: tre giorni di festa per l'inizio di una nuova stagione

Dopo l’entusiasmante cornice di pubblico che ha applaudito una Triestina che è uscita a testa alta dallo stadio Rocco ieri sera, è arrivato il momento di festeggiare l’inizio di un’altra stagione da vivere fianco a fianco all’Unione.

Giovedì ritorna la Festa dell’Orgoglio Alabardato con la presentazione della prima squadra e della Berretti Nazionale a cura di Gudo Roberti, appuntamento nella Tribuna Pasinati alle ore 21.00 per dare la giusta carica a questo fantastico gruppo che già dalle prime uscite estive sta facendo entusiasmare il pubblico.

Venerdì spazio al settore giovanile della Triestina, della Victory e della squadra che quest’anno scenderà in campo in seconda categoria con tanti nomi ben conosciuti dai tifosi della Triestina come Denis Godeas, Marco Sessi e Andrea Steiner.

Sabato si chiude in bellezza con la Triestina Femminile che saliranno sul palco assieme alle Orchette della Pallanuoto Trieste per l’ultima serata della Festa dell’Orgoglio Alabardato che quel giorno aprirà al pubblico già dalle ore 11.00 per inaugurare il primo torneo di calcio balilla umano allo Stadio Rocco, per iscrizioni e informazioni chiamare il numero 3423597141.

Un grande evento aperto a tutti, ogni sera dalle ore 18.00 chioschi enogastronomici e musica dal vivo, un appuntamento da non perdere che farà divertire una città intera.