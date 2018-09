Festa Paesana di Banne e Maratona dell'Amicizia: modifiche alla viabilità

Festa Paesana di Banne

In occasione della tradizionale Festa Paesana di Banne che si svolgerà nell’abitato carsico nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 settembre e quindi nuovamente sabato 8 e domenica 9, organizzata dall’associazione culturale - SKD “Grad” con il supporto della Circoscrizione “Altopiano Est”, è stata disposta l’istituzione, dalle ore 16 alle 24 delle suddette giornate, e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli in località Banne, su ambo i lati del tratto di strada compreso tra i numeri 70 e 78, nonché del divieto di transito con conseguente chiusura temporanea del traffico veicolare nel medesimo tratto di strada.

Una deroga al divieto di transito - avvisa il Comune di Trieste - sarà prevista a favore dei frontisti diretti ai box di loro proprietà i quali potranno circolare in doppio senso di marcia con esclusione dell’area direttamente interessata dalla manifestazione. Eventuali modifiche o integrazioni ai detti provvedimenti potranno inoltre venir disposte dalle Forze dell’ordine o dalla Polizia Locale presenti sul posto. I mezzi in sosta abusiva saranno rimossi d’autorità.

XXV Maratona dell'Amicizia

In occasione della “XXV Maratona dell'Amicizia”, corsa ciclistica non competitiva, organizzata dall’ASD Gruppo Ciclistico-Kolesarski Klub “Adria”, che si svolgerà domenica 2 settembre interessando in particolare la Strada per Longera, la via Max Fabiani e altre vie di competenza del Comune su un percorso che, dopo l'attraversamento del Confine di Stato di Fernetti, si snoderà lungo la S.R. 58, l'abitato di Opicina, la Strada provinciale 1, Trebiciano, l'Area di Ricerca, la ex S.S. 202, il “Bivio H”, Cattinara, lo “svincolo del Castelliere”, per raggiungere infine la frazione di Longera, è stata disposta una serie di necessari provvedimenti di viabilità.

In tal senso saranno istituiti: la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al transito della carovana ciclistica lungo le strade comunali interne ai centri abitati interessate dal percorso della manifestazione; inoltre, dalle ore 13 alle 16, o comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito per tutti i veicoli in Strada per Longera, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Carlo De Marchesetti e quella con la via Max Fabiani, la regolamentazione del traffico mediante presidio in via Max Fabiani, nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.R. 14 (Strada per Basovizza) e l’intersezione con Strada per Longera, nonchè il divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli in Strada per Longera, su ambo i lati del tratto compreso tra i numeri 271 e 267.

Anche in questo caso eventuali modifiche o integrazioni ai detti provvedimenti potranno venir disposte dalle Forze dell’ordine o dalla Polizia Locale presenti sul posto ed i mezzi in sosta abusiva saranno rimossi d’autorità.

Tutti gli incroci interessati dal passaggio della Corsa saranno presidiati dal personale dell’organizzazione.