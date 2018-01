Capodanno in piazza Unità: un'ora di attesa per gli 8 mila partecipanti

Partono in ritardo i festeggiamenti di Capodanno in piazza Unità. Le 8 mila persone presenti hanno dovuto attendere infatti per circa un'ora l'inizio del concerto, previsto alle ore 21.30, a causa dei rallentamenti causati dalle rigide misure di sicurezza. Come ricordato più volte dall'amministrazione, in piazza era vietato portare bottiglie e bicchieri di vetro, e in generale oggetti appuntiti che potessero risultare potenzialmente pericolosi.

Nessun incidente particolare riscontrato durante la serata.

Nonostante l'attesa il pubblico si è acceso subito all'inizio della festa grazie all'animazione di Radio Company, di "Magazzino Commerciale Big Band & Friends" e di dj Gianluca Pacini e Leonardo Feltrin (Leo).

Una serata scandita dalle hit anni '70-'80 fino ai brani più ascoltati del momento durata fino all'una e mezzo.

Anche quest'anno l'immancabile spettacolo di fuochi d'artificio, "Sky on the Rocks" il tema di quest'edizione, ha illuminato piazza Unità allo scattare della mezzanotte.