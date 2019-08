Festival Show 2019: Elettra Lamborghini e Roberto Vecchioni nel cast

Elettra Lamborghini, Roberto Vecchioni, Shade e Federica Carta, Red Canzian, Le Vibrazioni: solo alcuni nomi alla finalissima del Festival Show, prevista per il 7 settembre è il momento del gran finale a Trieste in una delle più belle piazze del nostro Paese, Piazza Unità d’Italia, affacciata sul mare, realizzata in collaborazione con Comune di Trieste, Assessorato ai Grandi Eventi. L'epilogo di Festival Show si svolge per il secondo anno a Trieste, dopo i quattro anni in Arena a Verona, dal 2014 al 2017.

Il cast

Per la finalissima, Festival Show ha selezionato un cast importante. Tra gli artisti che saliranno sul palco: Roberto Vecchioni, uno dei più importanti cantautori italiani, vincitore del Festival di Sanremo 2011, aggiudicandosi inoltre il Premio della Critica, torna dopo cinque anni dalla sua ultima partecipazione a Festival Show per celebrare il ventennale della kermesse e regalare al pubblico grandi emozioni, Elettra Lamborghini che continua a spopolare con il nuovo singolo "Fanfare", il rapper Shade che ritroverà sul palcoscenico Federica Carta, e poi ancora Red Canzian, Fred De Palma, Le Vibrazioni, The Kolors e tanti altri. Inoltre, nella prima parte dello spettacolo si sfideranno i tre finalisti di Festival Show Casting per aggiudicarsi la vittoria.

L'assessore De Santis

«Sono molto orgogliosa di affermare che Festival Show sta entrando nel DNA della città di Trieste che quest’anno bissa l’ospitata della serata conclusiva già ottenuta nel 2018 – afferma l’Assessore Francesca De Santis - Festival Show è una manifestazione top sul panorama nazionale che unisce qualità della proposta artistica, con cantanti di fama anche internazionale, alla bellezza e particolarità del luogo che la ospita, la splendida Piazza Unità. Un sistema di spettacolo e promozione del territorio che può solo svilupparsi e crescere negli anni a venire».

«Per noi è un privilegio chiudere il ventennale di Festival Show in Piazza Unità D’Italia a Trieste, rinomata per la sua bellezza artistica e per la sua storia – racconta Mariano Sannito, direttore artistico di Festival Show – Abbiamo cercato di creare un cast importante e adeguato per questo prestigioso luogo, volendo offire al pubblico uno spettacolo indimenticabile».

Il programma

Nel pre-show, che inizierà alle ore 20.00, sfileranno le Miss finaliste di Amen, noto brand di gioielli, che si sfideranno per conquistare il titolo di "più bella del tour": Sara De Lazzari e Morena Montin da Mestre (VE), Vanessa Akake da Padova, Francesca Toffanin da Baone (PD), Amaya Perera da Verona, Valentina Bon da Pordenone, Fiorenza Dri da Martignacco (UD) e Alessia Gozio da Gussago (BS). L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo.

Dal pomeriggio Hoara Borselli sarà la splendida host di Festival Show che accoglierà gli artisti durante le prove, in diretta su Radio Bella & Monella e curerà durante lo spettacolo i collegamenti dal backstage diffusi sui ledwall del palcoscenico.

Anche per quest’anno il tour estivo nato da un’idea di Roberto Zanella, editore del più grande network radiofonico del nord Italia, ha rinnovato la partnership con REAL TIME (canale 31 del DTT del gruppo Discovery Italia). Per il quarto anno consecutivo, la rete ha seguito l’evento come media partner: sono andati in onda due speciali in prima serata con il meglio di Festival Show 2019. Il prossimo appuntamento è il 29 agosto alle 21.10 con il best of realizzato alla Beach Arena di Lignano e in Piazza Ferretto di Mestre. Gran finale il 12 settembre dedicato alla tappa di chiusura in Piazza Unità d’Italia a Trieste! La direzione commerciale e artistica è di Mariano Sannito, il coordinamento artistico di Stefano Favero. La regia televisiva di Claudio Asquini e la direzione della fotografia di Renato Neri.

Le coreografie dello spettacolo sono della Summer Crew guidata da Etienne Jean-Marie; sul palco l'Orchestra Ritmico Sinfonico Italiana, già protagonista di Sanremo Young su Rai Uno: formata da 12 elementi, racchiude alcuni tra i migliori giovani musicisti del panorama nazionale. Valore aggiunto è dato dallo staff tecnico, che da sempre con stile e professionalità costruisce lo show applaudito da decine di migliaia di persone, e dagli sponsor, che animano il pre-show, il backstage e impreziosiscono le piazze con i loro stand. Addetti al controllo Pantere Security.

Festival Show è anche solidarietà, grazie al sodalizio con la Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie. Da sempre, infatti, promuove nelle piazze una raccolta fondi che alla fine delle otto tappe viene versata nelle casse della Fondazione. Festival Show ha donato in questi anni 630.000 euro.

I vent'anni di tour sono anche un importante evento editoriale. È in edicola il libro fotografico "Festival Show - Vent’anni di successi in 100 foto esclusive nelle città di Veneto e Friuli Venezia Giulia" edito da Azzurra Music. È un libro che racconta, per emozionanti immagini, i vent'anni di spettacoli attraverso le presentatrici, i big sul palco e gli sguardi sulle piazze gremite di persone.

Si ricorda ancora che, per favorire la realizzazione e partecipazione all’evento, è stata anche messa a punto una specifica ordinanza che prevede tra l’altro l’istituzione del progressivo divieto di transito pedonale, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di sabato 7 settembre in piazza Unità d’Italia, in via dell'Orologio, in Passo di piazza Fonda Savio e sottoportico del Municipio, fino a conclusione operazioni di "bonifica" con contestuale riapertura delle aree al transito pedonale. Inoltre, dalle ore 18.00 di sabato 7 alle ore 01.30 di domenica 8 settembre e comunque fino a cessate necessità, sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli sull’asse viario delle Rive, nel tratto compreso tra via Mercato Vecchio e piazza Tommaseo