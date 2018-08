Festival Show: le ordinanze per viabilità e sicurezza

Benji & Fede, Chiara Galiazzo, Emma Muscat, Federica Carta, Shade, The Kolors e Thomas e ospiti d'eccezione come Il Volo, il trio italiano vincitore del Festival di Sanremo e conosciuto in tutto il mondo. Sono questi i principali artisti che daranno vita sabato 1 settembre, a partire dalle ore 20.30, in piazza Unità d'Italia a Trieste, con ingresso gratuito, alla finalissima di Festival Show 2018. La serata condotta da Bianca Guaccero e Paolo Baruzzo, con la partecipazione di una madrina d'eccezione come Maria Grazia Cucinotta.

Ordinanza viabilità

Per favorire la realizzazione dell'importante evento, l'Amministrazione comunale ha messo a punto anche un specifica ordinanza per regolare la viabilità nella zona.

Il provvedimento prevede tra l'altro, dalle ore 18.00 di sabato all'1.30 di domenica e comunque fino a cessate necessità, l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli sull’asse viario delle Rive, nel tratto compreso tra via Mercato Vecchio e piazza Tommaseo.

Previsto anche l’istituzione del progressivo divieto di transito pedonale, dalle 18.00 alle 20.00 di sabato, in piazza Unità d’Italia, in via dell'Orologio, in passo di piazza Fonda Savio e nel sottoportico del Municipio fino a conclusione operazioni di "bonifica", con contestuale riapertura delle aree al transito pedonale. Divieti di sosta e fermata per tutti i veicoli sono previsti fino alle alle ore 14.00 di lunedì 3 settembre in via dell'Orologio (sull’area di carico/scarico merci situata in adiacenza al palazzo della Regione), nonché (dalle ore 7.00 di venerdì alle ore 14.00 di domenica 2 settembre) in via Muda Vecchia (ambo i lati eccetto stalli disabili) e ancora (dalle 7.00 di sabato alle 14.00 di domenica) su ambo i dati di largo Granatieri. Sono previste deroghe a favore dei mezzi dell' Organizzazione dotati di apposito pass.

Ordinanza sicurezza

Sempre in occasione della finalissima del Festival Show 2018 -dalle ore 18.00 di sabato primo settembre alle ore 2.00 di domenica 2 settembre- un'altra specifica ordinanza vieta agli esercizi pubblici presenti nell'area compresa tra piazza Unità d'Italia e passo di piazza Fonda Savio di vendere o distribuire liberamente per asporto bevande di qualsiasi tipo, se non in appositi contenitori di plastica o altro materiale diverso dal vetro e preventivamente aperti. Vietata anche la vendita e la distribuzione libera per asporto di bevande con gradazione alcolica superiore a 6 gradi. Nell'area dell'evento è vietato introdurre bevande in lattina e contenitori in vetro e qualsiasi tipo di oggetto atto a offendere o comunque pericoloso (ombrelli, seggiolini pieghevoli, aste da selfie ecc.).