Il "Festival Show" torna a Trieste

Anche quest'anno si attendono migliaia di persone in piazza Unità con il Festival Show, dopo il grande successo dell'anno scorso la kermesse di Radio Birikina e Radio Bella & Monella ha scelto Trieste come scenario per la tappa più importante del tour: la finalissima, prevista per il 7 settembre. La partecipazione, anche quest'anno, è interamente gratuita. Ancora non è noto il nome della conduttrice dopo l'apprezzata preformance di Bianca Guaccero l'anno scorso, ci sono diverse candidate in lizza ma, come ha anticipato il coordinatore Paolo Baruzzo in conferenza stampa, potrebbe trattarsi di un'attrice dal nome "internazionale". Riserbo, per il momento, anche sul cast.

Gli ospiti dell'anno scorso

"L'anno scorso migliaia di persone hanno affollato Piazza Unità d'Italia - ha dichiarato Baruzzo - per applaudire i molti ospiti protagonisti dell'evento: da Il Volo a Benji & Fede, Chiara Galiazzo, Federica Carta e Shade, The Kolors, Thomas e Maria Grazia Cucinotta. Grazie al Vicesindaco Paolo Polidori siamo convinti che Trieste ci accoglierà al meglio e l'epilogo di Festival Show 2019 rappresenterà una rinnovata e grande opportunità reciproca".

Il vicesindaco Polidori

Così ha dichiarato Polidori: “Quest'anno la finalissima sancirà la consacrazione di Trieste come città regina di questa prestigiosa manifestazione. Trieste, da qualche anno, sta brillando come città dalla crescita straordinaria, nel turismo e nelle attività portuali, tanto da prevederne una nuova era di straordinario sviluppo. Una città che trabocca di storia, di bellezze architettoniche e naturali e credetemi, prendersi un lungo weekend per scoprire il capoluogo Giuliano, in occasione del Festival Show 2019, ne vale veramente la pena".

Alcuni numeri

Festival Show, di cui quest'anno ricorre il ventennale, è stata definita la manifestazione più importante dell'estate, in un tour che tocca le principali città del Veneto e Friuli Venezia Giulia. In ogni data decine di migliaia di spettatori ad ingresso libero, 7 autoarticolati di attrezzature, 40.000 watt di amplificazione, 500 punti luce sul palco, 450 Kilowatt di energia elettrica, 100 persone di staff tecnico al seguito. Il produttore è Roberto Zanella, editore del network radiofonico seguito da oltre 1.200 ascoltatori al giorno; la direzione artistica e commerciale della manifestazione è a cura di Mariano Sannito.

Il concorso per le Miss

Non solo musica e spettacolo ma anche bellezza: il palco di Festival show è dotato di ampia passerella su cui sfileranno le finaliste del concorso per le Miss, coordinato da Mauro Casarin. Arriveranno tutte le miss proclamate nelle tappe precedenti per l'incoronazione della regina dell'estate.

Le "Prime voci"

Come ha sottolineato Angela Sozzi, la novità di quest’anno è l’istituzione di un casting di ‘prime voci’, per i ragazzini dagli 8 ai 15 anni, accanto a quello riservato ai giovani dai 15 ai 19. Il 7 aprile, alle 16, al Tiare di Villesse si terranno le audizioni con una giuria presieduta da Adriano Pennino, il Maestro che ha diretto “Il Volo” al Festival di Sanremo.

Città della speranza

Infine, anche a Trieste arriverà il messaggio a favore della Città della Speranza, Fondazione da sempre abbinata a Festival Show e per la quale, grazie alla generosità del pubblico nelle piazze, in questi anni sono stati raccolti oltre 630.000 euro destinati alla cura e ricerca dei bambini ammalati di leucemia e di altre gravi patologie.

I partecipanti

Hanno partecipato alla conferenza stampa anche, Mauro Casarin per concorso Miss, Angela Sozzi, referente per il casting in FVG, Bruno D’Orlando e Barbara Comelli (Posizione Organizzativa) dell’Ufficio Eventi comunale, Francesca Locci, direttore del Servizio di Promozione Turistica, eventi culturali e sportivi dell’Area Cultura, Giuseppe Faggiotto, titolare del Caffè degli Specchi.