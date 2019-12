Festival Show: di nuovo a Trieste la finalissima

Torna per la terza volta a Trieste la finalissima del “Festival Show”, la kermesse di Radio Birikina e Radio Bella & Monella per il terzo anno consecutivo vedrà Trieste ospitare la “finalissima” nella centrale piazza Unità d’Italia, dopo il grande successo degli anni precedenti. La notizia della riconferma di Trieste quale ‘piazza privilegiata’ per la tappa finale della manifestazione è stata comunicata oggi in conferenza stampa, in Municipio, dall’assessore ai Grandi Eventi Francesca De Santis e dal coordinatore dell’evento Paolo Baruzzo assieme a Mauro Casarin, Referente Miss. Presenti il direttore del Servizio promozione turistica del Comune Francesca Locci e la responsabile di Posizione Organizzativa Barbara Comelli.

E' la kermesse di molte città importanti di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Dopo quattro anni, dal 2014 al 2017, di finalissima svolta in Arena a Verona con un successo crescente, nel 2018, con la grande regia del Comune di Trieste, è stato fissato il traguardo in piazza Unità d'Italia. E' stato un successo straordinario. Migliaia di persone hanno affollato Piazza Unità d'Italia per applaudire i molti ospiti protagonisti dell'evento e non a caso anche nel 2019 l'epilogo è tornato ad essere protagonista all'inizio di settembre.

De Santis: "Un rapporto solido con la città"

“Quello tra Trieste e Festival Show è ormai un rapporto solido – afferma l’assessore ai Grandi eventi, Francesca De Santis -: una location mozzafiato come la nostra piazza sul mare, per un evento musicale che vede protagonisti nomi di primo piano della musica, è capace di regalare emozioni uniche. L’amministrazione comunale ha lavorato con convinzione per il ritorno di Festival Show, in particolare della finale che è l’appuntamento più importante. Per Trieste sarà ancora una volta un momento speciale: come quest’anno e nel 2018, migliaia di persone saranno davanti al palco e milioni assisteranno allo spettacolo per mezzo della tv, con una ricaduta d’immagine enorme per la città e la sua magica atmosfera, che vogliamo sia sempre più conosciuta”.

I numeri

Da Il Volo a Benji & Fede, Chiara Galiazzo, Federica Carta e Shade, The Kolors, Maria Grazia Cucinotta, Roberto Vecchioni, Red Canzian, Elettra Lamborghini e Le Vibrazioni sono stati alcuni dei protagonisti delle due edizioni di Festival Show a Trieste. Il più importante spettacolo canoro estivo itinerante. In ogni data decine di migliaia di spettatori a ingresso libero; una produzione caratterizzata da 7 autoarticolati di attrezzature, 40.000 watt di amplificazione, 500 punti luce sul palco, un track adibito a camerini e sala trucco, 3 camper, 1 Truck per la diretta radiofonica, 1 Tir per la regia televisiva, 2 gruppi elettrogeni per 450 Kw di energia elettrica, 100 persone di staff tecnico al seguito.

Baruzzo: "Una grande opportunità reciproca"

Festival Show è da sempre caratterizzato da presentatrici di primo piano della televisione e dello spettacolo. Nel 2018 ha presentato Bianca Guaccero e quest'anno l'apprezzata attrice Anna Safroncik, sempre affiancate sul palcoscenico dal coordinatore dell'evento Paolo Baruzzo. “Siamo orgogliosi del percorso fatto con l'Amministrazione comunale di Trieste – afferma Baruzzo – che ha creduto con convinzione al nostro progetto. Torneremo l'anno prossimo forti del grande consenso raccolto e con la consapevolezza e l'esperienza di questi anni di grandi successi. Grazie all'Amministrazione comunale siamo convinti che Trieste ci accoglierà al meglio e l'epilogo di Festival Show 2020 rappresenterà una rinnovata e grande opportunità reciproca”.

Il produttore è Roberto Zanella, editore del network radiofonico seguito da oltre 1.300.000 ascoltatori al giorno; la direzione artistica e commerciale della manifestazione è a cura di Mariano Sannito. Il coordinamento artistico è di Stefano Favero. La regia video è di Claudio Asquini, la direzione della fotografia porta la firma di Renato Neri.

“Una vera e propria festa, una parata di star tutte in una serata, per incontrare i gusti di un vasto pubblico – afferma il direttore artistico Mariano Sannito - nel cuore della città, straordinario dal punto di vista storico e architettonico. Radio Birikina e Radio Bella & Monella accenderanno i riflettori su un cast di primissimo piano, capace di rappresentare nella sua interezza la musica italiana, passata, presente e futura".

Le Miss

Finali nella finale. Non a caso il palco di Festival show è dotato di ampia passerella su cui sfileranno le finaliste del concorso per le Miss, coordinato da Mauro Casarin. Arriveranno tutte le miss proclamate nelle tappe precedenti per l'incorazione della regina dell'estate. Nelle due precedenti edizioni hanno trionfato Sonia Malisani di Udine (2018) e Valentina Bon di Pordenone (2019). In queste settimane l'organizzazione di Festival Show è impegnata su scala nazionale per la selezione dei giovani fra band, cantanti, cantautori. Per iscriversi basta accedere su casting.festivalshow.it Le finali del Casting sono in programma a Caorle (Venezia) dall'8 al 10 maggio dove saranno scelti i 12 che diventeranno protagonisti della prossima edizione del tour. Il 5 settembre sarà proclamato il vincitore assoluto.

La Città della Speranza

Anche a Trieste arriverà il messaggio a favore della Città della Speranza, Fondazione da sempre abbinata a Festival Show e per la quale, grazie alla generosità del pubblico nelle piazze, in questi anni sono stati raccolti oltre 650.000 euro destinati alla cura e ricerca dei bambini ammalati di leucemia e di altre gravi patologie.