Sabato Festival Show in piazza Unità: i provvedimenti alla viabilità

Grande attesa per il Festival Show 2019 che farà tappa a Trieste sabato 7 settembre. Elettra Lamborghini, Roberto Vecchioni, Shade e Federica Carta, Red Canzian, Le Vibrazioni e Fred de Palma saliranno sul palco in piazza Unità per la finalissima che prenderà il via dalle ore 20:00 con il pre-show.

In occasione del festival sono previste alcune modifiche alla viabilità: dalle 18 alle 20, divieto di transito pedonale in:

- Piazza Unità

- Via dell'Orologio

- Passo di piazza Fonda Savio

- Sottoportico del Municipio

Dalle 18.00 di sabato 7 alle 01.30 di domenica 8 divieto di transito (veicoli) sulle Rive tra via Mercato Vecchio e piazza Tommaseo