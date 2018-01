Paura in via del Veltro, fiamme da un balcone: i vigili del fuoco sul posto

In via del Veltro attorno alle 14 di oggi, 11 gennaio 2018, in molti si sono allarmati a causa di un botto improvviso e delle fiamme che si vedevano uscire dal balcone di un appartamento.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno riscontrato una situazione meno di quello che sembrava.

Erano infatti andate a fuoco delle immondizie che si trovavano sul suddetto balcone, fortunatamente l'incendio è rimasto circoscritto.