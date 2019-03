Cronaca / Piazza del Ponterosso

"Vittoria a metà per la statua di Maria Teresa: troppa fila al voto"

Infuria in rete la polemica sull'eccessiva attesa alle urne, con un solo registro per troppi votanti. Uno dei partecipanti: Uno dei partecipanti: "In centinaia hanno desistito dopo dieci minuti". Il presidente della Commissione giudicatrice: "Abbiamo prolungato l'orario per far votare chi ha avuto pazienza"