Operaio deceduto, FILLEA CGIL: "Evento tragico, si chiariscano le cause"

La FILLEA – CGIL manda una nota di vicinanza e cordoglio per il lavoratore tragicamente scomparso questa mattina alle 8 in seguito a un arresto cardiaco nel cantiere di via San Michele. Come confermato da più fonti l'uomo aveva iniziato a lavorare da circa mezzora, veniva da un giorno di riposo e aveva i certificati medici necessari per esercitare la professione. La categoria della Cgil dei lavoratori dell'edilizia, del legno - arredo, lapidei, cemento, manufatti, restauro, congiuntamente alla Camera del Lavoro della CGIL di Trieste "partecipano con dolore al decesso dell’ operaio morto in giornata odierna nel cantiere di via S.Michele . Ai familiari e parenti del lavoratore vanno le nostre più sentite condoglianze. Rimaniamo in attesa che gli organismi competenti chiariscano in merito alle cause del decesso, spiace ancora una volta prender atto di un’ annuncio tragico come quello odierno".