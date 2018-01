Film Commission Fvg, Giorgi: «Approvata dalla Giunta la proposta di coorganizzazione»

«La Giunta ha approvato la mia proposta di Coorganizzazione per tutta l’attività di Film Commission FVG per il 2018! Saremo al loro fianco attivamente per promuovere sempre di più la Nostra Città tramite gli scorci, i colori, le visuali e l’ambientazione straordinaria che solo Trieste sa dare». Lo ha dichiarato l'assessore Giorgi sul suo profilo Facebook. Nel dettaglio, Giorgi ha spiegato che darà supporto logistico e servizi per le riprese, garantirà l'uso gratuito del suolo pubblico e si occuperà di eventuali ordinanze legate al traffico con la presenza della Polizia Locale.



Ricordiamo infine alcuni titoli di film e pubblicità prodotti con la Film Commission Fvg: Vajont di Renzo Martinelli, Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores, La Migliore offerta di Giuseppe Tornatore, Bella Addormentata di Marco Bellocchio. Nelle Fiction; La Porta Rossa, Gomorra 2, Un caso di coscienza. Pubblicità: BMW, Nissan, Suzuki , Fiat, Toyota, Mercedes