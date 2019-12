Istituito il premio Regeni per tesi di laurea e dottorato

Il Ministero dell'Istruzione d'intesa ha istituito, d'intesa con la famiglia del ragazzo, il premio Giulio Regeni. L'obiettivo - spiega in una nota il Miur riportata dall'Ansa - è promuovere le attività di studio e ricerca nelle scienze umane e sociali. Sono cinque i riconoscimenti che saranno conferiti dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, intitolati a Giulio Regeni, il giovane dottorando italiano dell'Università di Cambridge torturato e ucciso in Egitto nel 2016, dov'era per svolgere la sua attività di ricerca. I premi saranno conferiti ogni anno il 15 gennaio, in occasione della data di nascita del giovane ricercatore.

"Sono per fortuna molti i giovani ricercatori italiani, e non solo italiani, che continuano a viaggiare nel mondo, spesso in zone difficili e complicate, spinti dalla curiosità e dalla passione per la ricerca - spiega Fioramonti - è a loro, ai tanti 'Giulio' che lasciano la propria casa" che "dedichiamo questi premi"