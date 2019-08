"Tolo Tolo" a Trieste: al via le riprese del nuovo film di Zalone

Da questa sera fino a venerdì Checco Zalone sarà a Trieste per girare le scene finali di "Tolo Tolo", film di cui è protagonista e - per la prima volta - regista. Come riportato dall'Ansa, si tratta di un set "notturno" che prevederà la partecipzione di circa 400 comparse. Secondo indiscrezioni si comincerà a girare questa sera in Ponterosso, dove sono stati allestiti un palcoscenico e alcune bancarelle con abiti e oggetti che richiamano l'Africa. Da mercoledì la troupe si sposterà in piazza Unità e nei pressi della Scala Reale.