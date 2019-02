Fincantieri consegna la Costa Venezia, andrà in Cina

La Costa Venezia che verrà inaugurata domenica 3 marzo a Trieste è stata consegnata questa mattina nello stabilimento della Fincantieri di Monfalcone. Il colosso della cantieristica l'ha costruita per Costa Group ed è destinata al mercato crocieristico della Cina. Come riporta ANSA "alla cerimonia sono intervenuti, tra gli altri, il vicepremier Matteo Salvini, gli amministratori delegati di Fincantieri, Giuseppe Bono, di Costa Group, Micheal Thamm e di Carnival, Arnold Donald. Costa Venezia, la nuova ammiraglia della compagnia di proprietà della Carnival Cruise di 135 mila tonnellate di stazza lorda, batterà bandiera italiana.

La partenza di domenica da piazza Unità

Il 3 marzo partirà da Trieste con destinazione Grecia e Croazia. Sempre da ANSA "seguirà la crociera inaugurale di 53 giorni che ripercorrerà la rotta seguita da Marco Polo attraverso Mediterraneo, Medio Oriente e Asia Orientale, per approdare a Tokio". Domenica l'inaugurazione sarà salutata dal volo della Pattuglia Acrobatica Nazionale, che alle 15.30 porterà i colori della bandiera italiana nel cielo sopra il capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

La visita di Salvini

All'inaugurazione era presente anche il vicepremier Matteo Salvini che come riportato da ANSA ha affermato "mi impegno a dimezzare i tempi di burocrazia, legittimazione, Tar, Corte dei Conti, la Via, l'Anac e tanti altri, perché i privati possano essere messi in condizione di fare bene il lavoro". "I numeri che arrivano dall'altra parte del mondo e europei, della locomotiva tedesca, non sono positivi, è il momento di accelerare, sostenere in ogni modo le aziende che funzionano". La presenza del Ministro degli Interni a Monfalcone era stata annunciata anche per la querelle di Governo per la quale il Movimento Cinque Stelle avrebbe voluto cambiare la governance di Fincantieri (esautorando Bono dall'incarico), mentre la Lega avrebbe dato il suo supporto all'amministratore delegato del colosso della cantieristica.