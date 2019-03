Fincantieri: due navi per Viking entro il 2025

Firmati da Fincantieri e Viking i contratti per le prime due delle sei navi previste nell'accordo del marzo scorso. Come dichiara Ansa FVG, saranno consegnate rispettivamente nel 2024 e 2025. Sono 20, finora, le imbarcazioni prodotte dal 2012 ad oggi da Fincantieri per Viking.

Altre navi

La prima nave, consegnata nel 2015, è la 'Viking Star', realizzata nel cantiere di Marghera (Venezia). Le unità successive 'Viking Sea', 'Viking Sky', 'Viking Sun' e 'Viking Orion', sono state consegnate rispettivamente nel 2016, nel 2017 e nel 2018, sono state costruite ad Ancona, così come la 'Viking Jupiter', entrata nella flotta dell'armatore in febbraio.