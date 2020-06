Fincantieri, Trump visita i cantieri Usa di Marinette

Il presidente Donald Trump ha visitato i cantieri della Fincantieri Marinette Marine, in Wisconsin, di proprietà del gruppo italiano, che si è di recente aggiudicata una gara per la fornitura di una fregata lanciamissili alla Us Navy. Lo ha riportato l'Ansa. Trump è il primo presidente degli Stati Uniti a visitare i cantieri. Dopo aver fatto un giro dove vengono costruite le Littoral Combat Ships, ha incontrato numerosi dei più di 700 addetti che lavorano negli impianti. Il presidente ha quindi definito gli addetti "patrimonio del Paese". Mesi fa, aveva fatto visitato i cantieri anche il vicepresidente Mike Pence.

