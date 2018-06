Islam, celebrazioni e festa in via Maiolica per la fine del Ramadan

Grandi festeggiamenti in tutto il Fvg per la comunità musulmana. Proprio oggi, 15 giugno, si conclude il mese di Ramadan, la celebrazione più importante dell'Islam.

A Trieste la festa si è celebrata per la prima volta nella nuova Moschea in via della Maiolica. È stata una giornata all'insegna della fratellanza cominciata con la stretta di mano tra i rappresentati di quasi tutte le comunità religiose presenti sul territorio.

«Multiculturalità, multireligiosità ma sopratuttto dialogo perchè con esso si apre il cuore. Il dialogo porta all'incontro e alla conoscenza reciproca, quindi alla pace.Con questa festa si da un messaggio forte: questa città vuole la pace». Ha dichiarato l'Imam Nader Akkad al Tgr Rai.

Presente anche il prefetto Porzio che ha sottolineato e ribadito le parole dell'Imam: «Trieste dimostra di saper vivere la multiculturalità e la multireligiosità».