Vandalismo in via Pasteur: rotti i finestrini di sei auto e un distributore

Sei autovetture e un distributore automatico sono stati danneggiati in via Pasteur la scorsa notte. Sono state più persone ancora ignote a rompere i finestrini delle auto parcheggiate nello spazio coperto di via Pasteur. Varie le segnalazioni giunte ieri mattina alla sala operativa della Questura tramite il 112, e sul posto si è recata una Volante. I mezzi presentavano uno o più finestrini in frantumi.

Sempre in via Pasteur e sempre la scorsa notte ignoti hanno manomesso il distributore automatico di tabacchi posto all’esterno di un bar. Indagini in corso da parte della Polizia di stato.