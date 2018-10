Fiona May alla Telethon Run Family a Trieste

Fiona May alla Telethon Run Family, la corsa non competitiva sponsorizzata da Bnl e organizzata dalla Promorun Trieste che il 18 novembre prossimo si terrà a Trieste sulla distanza di 5 chilometri. L'evento affiancherà la Corsa dei Castelli, competitiva sulla distanza dei 10 chilometri la quale vivrà invece la sua seconda edizione.

Testimonial d’eccezione della manifestazione sarà Fiona May, l’indimenticata campionessa di salto in lungo e salto triplo vincitrice con la canotta azzurra dell’Italia di due argenti olimpici, di tre titoli mondiali (due all’aperto e uno indoor) e ancora oggi, a 13 anni dal suo ritiro, detentrice del record italiano femminile di salto in lungo con 7,11 metri. Per Fiona May il 17 e 18 novembre saranno due giorni molto intensi, gran parte dei quali trascorsi in mezzo ai triestini.

Sabato 17 novembre

Sabato 17 novembre la May sarà presente in piazza della Borsa, nell’area che includerà l’info point e l’ufficio iscrizioni tanto per la Corsa dei Castelli, quanto per la Bnl per Telethon Run Family, dove incontrerà gli appassionati di atletica (e non solo) per dare consigli utili per le corse del giorno dopo e intrattenersi con loro per rispondere alle loro domande, oltre che per fare autografi e selfie.

Domenica 19 novembre

Domenica 18 novembre, invece, Fiona May sarà a Miramare per partecipare alla Bnl per Telethon Run Family. Correrà tutti e 5 i chilometri previsti, da Miramare al Porto Vecchio, mischiandosi nel fiume degli altri partecipanti. Una “vicina di corsa” molto speciale per quanti saranno protagonisti della sana e allegra sgambata aperta a tutti.

