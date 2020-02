Fiume Capitale europea della Cultura 2020, al via i festeggiamenti: 200 artisti per la cerimonia di apertura

Alle sette di questa mattina è finalmente partito il programma dedicato all'apertura solenne di Fiume Capitale europea della Cultura 2020. In programma musica, eventi culturali, danza e divertimento per circa 24 ore. Secondo quanto riportato da La Voce.hr, sono ben 70 gli appuntamenti in agenda dislocati in una trentina di location diverse.

Per l'apertura ufficiale di Fiume Capitale europea della Cultura 2020, in programma alle 19:30, 200 artisti e 400 scampanatori presenteranno "Opera industriale": suoni, musica, rumori, installazioni, video ed effetti luminosi renderanno la serata indimeticabile. Nel corso della cerimonia verranno coinvolti anche gli spettatori, ai quali verranno distribuite 3mila campane.