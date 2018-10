Halloween: zombie e ballerini per il flash mob in Viale XX Settembre (VIDEO)

Grande successo per il meraviglioso flash mob organizzato dalla scuola di danza Stage Lab! Nonostante la pioggia, che non li ha fermati ma ha fatto solo ritardare l'esibizione di una mezz'oretta, i ballerini, ragazzi e bambini dai 9 anni in su, si sono trasformati in splendidi zombie e, sulle note di "Disturbia" di Rihanna si sono esibiti in una coreografia "da paura".

Allegati