Flop per il corteo abusivo da San Giovanni a piazza Unità: presenti in cinque

Alla fine il tanto sbandierato corteo da San Giovanni a piazza Unità è stato un flop. I manifestanti si sono presentati, ufficiosamente, in cinque e la loro presenza è stata notata dalle diverse macchine della Digos presenti in piazzale Gioberti già dalle due del pomeriggio. Alla vista delle forze dell'ordine però i cinque presunti manifestanti si sono dileguati. La presunzione che si trattasse di persone giunte a San Giovanni in seguito alla "chiamata" diffusa sui social, è legata al fatto che solo uno dei presenti ha chiesto delucidazioni in merito al ritrovo e un altro ha riferito di essere lì "da solo". Sul posto anche alcune pattuglie della Polizia Locale intervenute nel rione dopo alcune segnalazioni di assembramenti che, tuttavia, non sarebbero stati rilevati.

