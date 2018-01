Aereoporto Fvg: con Flyvalan al via la rotta Trieste-Genova

FlyValan è lieta di confermare di avere finalmente conseguito da parte delle Autorità Aeronautiche Rumene l’upgrade per ATR72 del suo Certificato di Operatore Aereo (COA), documento già in possesso della sua controllata FlyCompass.

Come noto, le attività di FlyValan, inizialmente previste per il 27 novembre, sono state ritardate a più riprese a causa del prolungarsi inatteso e non imputabile al vettore di tali procedure di certificazione. Per far fronte allo spiacevole verificarsi di queste condizioni, il vettore ha risposto offrendo prontamente e proattivamente a tutti i passeggeri coinvolti, senza alcuna forma di modulistica da inviare e senza alcun passaggio burocratico, il rimborso della tariffa, oltre ad una compensazione economica o la riprotezione su altro vettore, in adesione al dispositivo della UE in materia. FlyValan è ora in condizione di informare che, a far data dallo scorso 29 dicembre, tali problematiche regolamentative sono state risolte ed ora non si frappongono ulteriori ostacoli per l’avvio delle operazioni del vettore.

In questo senso, il primo volo di FlyValan è ora previsto in decollo il prossimo 23 gennaio sulla tratta per Trieste, operata nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì. I servizi di FlyValan sono già prenotabili sul sito web del vettore (www.flyvalan.com) e presso le Agenzie di Viaggio Partner, piuttosto che attraverso il canale corporate di FlyValan (carnet@flyvalan.com).

A tal proposito, Evghenii Zagrebelnii, direttore commerciale di FlyValan, ha dichiarato: «Abbiamo deciso di produrre un prudenziale e progressivo rientro della capacità produttiva di FlyValan, iniziando dalla sola rotta Trieste-Genova, al fine di meglio controllare ed efficientare la qualità del nostro servizio. L’avvio degli ulteriori servizi sarà annunciato in prima istanza attraverso i canali web e social di FlyValan. Consideriamo importante farci ora pienamente conoscere ed apprezzare dalle comunità liguri e friulane in prima istanza, su cui contiamo per il successo della nostra intrapresa».

Al fine di supportare il riavvio delle operazioni, nel periodo tra il 23 gennaio ed il 6 di febbraio FlyValan offrirà uno sconto promozionale del 25% su tutte le sue tariffe di volo (Flexible, Standard, Light e Basic). Inoltre, il vettore attraverso il suo Customer Service sta già progressivamente contattando i passeggeri che avevano acquistato biglietti sulla tratta per Trieste nel corso di dicembre offrendo loro un biglietto gratuito (escluse l’ administration fee e le tasse aeroportuali) come gesto di attenzione verso la clientela e di scuse per i disservizi provocati.