Nuovo focolaio in una casa di riposo in Slovenia

Sono stati 21 ieri i nuovi contagiati in Slovenia, con 716 tamponi effettuati. Come riporta la Voce del Popolo un paziente è stato dimesso e ora ne rimangono altri sei, nessun nuovo decesso e nessun paziente in terapia intensiva.

Si registra tuttavia un nuovo focolaio in una casa di riposo Pristan a Vipacco (Vipava), dove sette persone (cinque dipendenti e tre anziani) sono rimasti contagiati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come ha dichiarato il direttore del centro Martin Kopatin, la fonte del contagio non è ancora nota ma si stanno prendendo ulteriori misure per arginare il contagio ed è in corso il tracciamento dei contatti delle persone risultate positive. “Tutti i dipendenti sono in quarantena - ha dichiarato Kopatin -, mentre uno degli ospiti infetti è già stato trasferito in una clinica Covid. Anche gli altri infetti saranno trasferiti nel corso della giornata”.