Folder su Piazza Unità d'Italia con annullo filatelico Poste Italiane

Lo speciale folder su Piazza Unità d'Italia con annullo filatelico voluto dal sindaco Roberto Di Piazza e da Poste italiane per il 64° anniversario del ritorno della nostra città all'Italia è stato presentato ufficialmente oggi (venerdì 26 ottobre) nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel salotto azzurro del Comune di Trieste.

Nel corso dell'incontro, il sindaco Roberto Dipiazza ha voluto ringraziare Maria Letizia Fumagalli, direttrice di filiale di Poste Italiane Trieste e Daniela Catone, responsabile dello Spazio Filatelia per l'ottimo risultato ottenuto. Un folder -la cui copia numero uno è stata consegnata al sindaco- che contribuisce ad accrescere l'attenzione verso la storia e la cultura della nostra città, attraverso esclusive e suggestive immagini da collezione e un annullo celebrativo che ricorda i 64 anni del ricongiungimento di Trieste all'Italia.

Il folder “extra emissione” di piazza Unità d'Italia ha una tiratura numerata di 4000 esemplari in formato A5 a tre ante, con tipo di stampa a quattro colori in bianca e quattro colori in volta. Il soggetto del francobollo è il ritorno di Trieste all’Italia, emesso il 26 ottobre 2004. Le immagini offrono la visione di piazza Unità in notturna, con la sala del Consiglio comunale. Le cartoline all’interno del folder propongono la visione della torretta del Municipio, con dettaglio della fontana dei continenti e piazza dell’Unità con bandiere.

Grafica e foto sono state curate dall'Ufficio immagini del Comune di Trieste In concomitanza con la presentazione del folder, questo pomeriggio (venerdì 26 ottobre) dalle ore 16.00 alle 19.30, nella sala Tergeste del Palazzo municipale (pianterreno piazza Unità 4/d) sarà possibile ottenere lo speciale annullo filatelico di Poste Italiane che celebra il 64° ritorno di Trieste all’Italia.