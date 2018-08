Fondazione Ananian: contributi per giovani coppie

Sussidio alle giovani coppie

La Fondazione Filantropica Ananian, che si occupa di erogare sussidi e contributi, attiverà per il mese di settembre (termini: dal 3 al 28 settembre 2018) un bando dedicato alle giovani coppie che abbiano contratto matrimonio dopo il mese di settembre 2017.

Nello specifico la Fondazione prevede d’assegnare, per l’anno in corso, sino a complessivi 7.500 euro per sussidi matrimoniali, a favore di giovani coppie che: si trovino con limitate risorse reddituali e con inadeguate possibilità di sostegno nella cerchia familiare; abbiano contratto, dopo il mese di settembre 2017 e non oltre il termine di scadenza di questo avviso, matrimonio civile o religioso civilmente valido; siano entrambi o almeno uno dei richiedenti cittadini italiani con residenza da almeno cinque anni in comune facente parte della provincia di Trieste, o comunque quivi nati e residenti; alla scadenza del presente avviso non abbiano compiuto entrambi un’età superiore a trentacinque anni.

La documentazione è disponibile presso la sede della Fondazione o sul sito internet www.ananian.it.

Le domande

È obbligatorio stendere la domanda sul formulario appositamente predisposto. Esso può essere scaricato dal sito internet www.ananian.it oppure ritirato presso l’ufficio fondazionale. Le richieste, indirizzate alla Fondazione, devono essere sottoscritte da ambedue i giovani interessati.

La Fondazione precisa inoltre che non può essere assegnato in ciascun anno più di un sussidio fondazionale alla stessa persona - anche su avvisi diversi - qualora la somma totale superi 2.800 euro.

La Fondazione individua insindacabilmente, fra i due richiedenti, la persona a cui liquidare il sussidio, oppure opta per ripartire la liquidazione.

Le domande andranno consegnate entro venerdì 28 settembre 2018 ore 11:00 nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì (mercoledì chiuso) dalle ore 9:30 alle ore 11:00.

La documentazione potrà essere trasmessa anche tramite e-mail all’indirizzo info@ananian.it, oppure consegnata a mano presso la sede della Fondazione Filantropica Ananian, al piano terra di via Pascoli 31 a Trieste all'interno del comprensorio dell'A.S.P. ITIS.

Per informazioni tel. 040 3736284 oppure info@ananian.it.

La Fondazione raccomanda che la consegna sia effettuata personalmente dal richiedente e di non attendere gli ultimi giorni utili.