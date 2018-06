Fondazione CrTrieste: terminata la ristrutturazione della chiesa “Beata Vergine del Soccorso” (FOTO)

Questa mattina sono stati benedetti il campanile e gli ambienti della sacrestia della chiesa “Beata Vergine del Soccorso”, ristrutturati grazie al contributo della Fondazione CrTrieste. Parte della chiesa della Parrocchia Beata Vergine del Soccorso versava infatti in condizioni precarie da un punto di vista strutturale.

L'edificio fu eretto nel 1774 ed è diventato luogo di culto nel 1847. Un importante intervento della Regione Fvg ha recentemente provveduto a coprire i costi della della messa in sicurezza e restauro della facciata principale della chiesa; è stato però necessario un ulteriore intervento per operare anche sulle strutture e sulla cuspide del campanile, oltre che in alcuni ambienti interni della sacrestia.

Ha dichiarato Tiziana Benussi, vicepresidente del Cda della Fondazione CRTrieste: «Ora che l'edificio è stato ristrutturato e messo in sicurezza tutti possono tornare a usufruire con serenità di questo bene. La chiesa è molto antica ed è un bene prezioso per la comunità di questa zona e per tutta la nostra città. La Fondazione è lieta di aver contributo a questo restauro e permettere che la sacrestia e il campanile abbiano ripreso i fasti di un tempo».

«Il campanile è stato messo in sicurezza e risanato e ora è possibile un tranquillo accesso per il monitoraggio dell’apparato campanario e per le normali verifiche e manutenzioni ordinarie. La sacrestia è stata resa fruibile negli spazi di vestizione ed organizzazione delle celebrazioni ed anche il piano superiore ora è perfettamente utilizzabile e atto a ospitare e conservare i beni della chiesa. Ringrazio nuovamente la Regione FVG e la Fondazione CrTrieste per i preziosi contributi concessi» – ha dichiarato don Paolo Rakic, parroco della Beata Vergine del Soccorso.

Sono intervenuti alla cerimonia: Tiziana Benussi, vicepresidente del CdA della Fondazione CRTrieste, Paolo Rakic, parroco della Parrocchia Beata Vergine del Soccorso e Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste.