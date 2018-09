Nuove aule multifunzionali al Roli per studenti con bisogni speciali

Tre nuove aule

Tre aule multifunzionali – una per ogni plesso dell'istituto - e postazioni multimediali da destinare in particolar modo all'apprendimento degli alunni con bisogni speciali sono le nuove strutture che l'Istituto Comprensivo Statale Giancarlo Roli di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ha inaugurato ufficialmente oggi, alla presenza del dirigente scolastico Mauro D ellore e della professoressa Marina De Bianchi (responsabile del progetto).

I materiali

Si tratta di materiale acquistato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste, che ha permesso alla scuola di dotarsi di 18 pc portatili, 7 cd rom per l'apprendimento facilitato delle materie, una tastiera facilitata progettata per alunni con disabilità, e 39 libri di testo multimediali per apprendimento facilitato delle materie di studio destinati alla fruizione da parte di alunni con bisogni educativi speciali della scuola secondaria di primo grado. I pc sono dotati di cuffie per il lavoro in classe e di commutatori di testo in diverse lingue. Il contributo ha inoltre permesso all'istituto di acquistare anche giochi di relazione con persone e ambiente, percorsi per psicomotricità, tappeti e percorsi mobili e una lavagna magnetica.

Le parole della prof.ssa Bianchi

«Tutte le strumentazioni sono portatili, e quindi possono essere spostate nelle aule o utilizzate nel corso degli esami – spiega la professoressa Marina De Bianchi - .Si tratta di un supporto importante per l'inclusione dei ragazzi nel lavoro delle singole classi, che permette di seguire ciascuno secondo le proprie esigenze».

Le parole del Segretario Fondazione CRTrieste Santangelo

«Una scuola che funziona è una scuola che deve rispondere ai bisogni di tutti gli alunni – ha commentato il Segretario Generale della Fondazione CRTrieste, Paolo Santangelo - trovando gli strumenti giusti per aiutare chi ha necessità speciali. Per questo siamo molto soddisfatti di aver potuto contribuire all'acquisto delle postazioni multimediali e all'allestimento delle tre aule multifunzionali, che adesso entreranno nel ''patrimonio'' dell'istituto e saranno un supporto fondamentale per tutti gli studenti».







Gallery