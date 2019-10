Poliziotti uccisi, la questione delle fondine arriva in Parlamento

Il deputato di Forza Italia del Veneto, Pierantonio Zanettini, ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per sapere se "è vero che alcuni reparti speciali delle Forze dell'ordine italiane gia' dispongano di fondine munite di leve di blocco e, in tal caso, per quale motivo queste fondine, maggiormente sicure, non sono state fornite a tutti i Corpi di Polizia”. La notizia è stata riportata dall'Agenzia Dire.

La fondina è il tema centrale della sparatoria avvenuta venerdì nella Questura di Trieste. Come evidenziato da alcuni sindacalisti, l'agente Rotta portava una fondina senza leva di blocco, in quanto il modello in dotazione si sarebbe guastato e il ricambio non sarebbe stato disponibile.