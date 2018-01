Formazione: corsi di manutentore di autovetture, addetto alla computer grafica e altri al Civiform di Opicina

Sabato 13 gennaio Scuola Aperta nella sede Civiform di Trieste, appuntamento dedicato a chi dopo le medie vuole imparare una professione ed entrare velocemente e con soddisfazione nel mondo del lavoro. Dalle 09.30 alle 12.30 l’ente di formazione di via di Conconello 16 a Opicina aprirà le porte per far conoscere il suo staff, i laboratori e la modalità didattica. Ragazzi e famiglie potranno incontrare docenti e tutor e scoprire come si diventa manutentore di autovetture e motocicli, addetto alla computer grafica, cuoco e panettiere pasticcere gelatiere.

Inoltre, in quest’occasione i ragazzi potranno confrontarsi direttamente con gli allievi che già frequentano i corsi di qualifica triennali. Durante Scuola Aperta potranno poi prenotare uno stage di orientamento per fare una prova “sul campo” partecipando attivamente a una lezione: un’ottima opportunità per sondare la propria manualità o l’attitudine per uno o più settori.

I corsi di formazione professionale targati Civiform sono caratterizzati da uno stimolante mix di teoria e pratica: in aula si apprendono le nozioni per svolgere la professione; in laboratorio si imparano a utilizzare gli strumenti del mestiere. Grazie agli stage in azienda, poi - parte consistente del monte ore formativo - si entra a contatto con i professionisti del settore scelto. Alla fine dei 3 anni, si consegue una qualifica professionale con cui si può lavorare in Italia e all'estero.

Oggi, scegliere la formazione professionale – talvolta anche per ritrovare la motivazione allo studio o dopo un insuccesso scolastico – vuol dire inserirsi rapidamente nel mercato: la percentuale dei qualificati che hanno avuto un’esperienza di lavoro si attesta infatti attorno al 70%. Pensati dunque per chi vuole inserirsi rapidamente e con soddisfazione nel mondo del lavoro, i corsi triennali Civiform lasciano comunque aperta la possibilità di continuare gli studi con il quarto anno per ottenere il Diploma professionale o in un istituto scolastico superiore per giungere al diploma di maturità.

I corsi sono approvati e finanziati dalla Regione FVG all'interno di Effe.Pi, associazione di enti incaricata della gestione in regione di tali percorsi: iscrizione e frequenza, dunque, sono gratuite.

Seguirà un altro appuntamento di Scuola Aperta venerdì 26 gennaio dalle 15.00 alle 18.00, ma è bene affrettarsi perché le iscrizioni sono possibili fino a esaurimento posti disponibili.

Per info sulle iscrizioni, si può contattare la Segreteria al n. 040. 9719811 o inviare un’e-mail a orientamento@civiform.it. Ulteriori dettagli su civiform.it.

